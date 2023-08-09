Basra sıcakları nedir, kaç derece? 2023 Basra sıcakları kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ülkemizi terk ederken, akabinde "Basra sıcakları" giriş yaptı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serin havaları dört gözle bekliyor. Peki, Basra sıcakları nedir, kaç derece? Basra sıcakları kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Ülkemizi bir dönem etkisi altına alan "Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye’yi terk etti.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yaptığını açıkladı.

Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar Basra sıcaklıklarının ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceğini merak ederek araştırıyor.

Peki, Basra sıcaklıkları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Basra sıcakları kaç derece? İşte detaylar...

Basra sıcakları nedir

Basra sıcakları, Türkiye'nin güney ve doğusunda yaz aylarında görülen aşırı sıcak havalara verilen addır. Bu sıcaklıklar, Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgaları ile oluşur.

2 hafta sürecek

Basra sıcakları, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında görülür ve 10-15 gün kadar sürer.

Basra sıcağı kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Basra sıcakları bu yıl da Türkiye'de etkili olacak. Sıcaklıklar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40-45 dereceye kadar çıkabilir.