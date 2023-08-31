Başvurular başladı! Her aileye 1300 TL yardım! Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen kırtasiye yardım ödemelerinin detayları merak ediliyor. İşte kırtasiye yardımı hakkında merak ettikleriniz..

ensonhaber.com

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye alışverişi telaşı başlamış durumda.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılıksız verilen kırtasiye yardımı gündeme geldi.

İhtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilen yardım için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu.

Çocuklarının kırtasiye giderlerini karşılamak için devletin yaptığı kırtasiye yardımından faydalanmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor.

İşte kırtasiye yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenlerin cevabı..

Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kırtasiye yardımı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan kırtasiye yardım parası 1300 TL'dir..

Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek?

Kırtasiye yardımı, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında hak sahiplerine toptan ödenir.

Kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.