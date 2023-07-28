Başvurular e-Devlet'ten yapılacak! Öğrencilere kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kırtasiye yardım ödemelerinin detayları araştırılıyor. İşte konu hakkında merak edilenler..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılıksız verilen kırtasiye yardımı son günlerde sık sık gündeme geliyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adında verilen yardım için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları araştırılıyor.

Bilindiği üzere 2023/2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden kırtasiye masraflarını düşünmeye başladı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen kırtasiye yardımı hakkında aramalar hız kazandı.

İşte kırtasiye yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenlerin cevabı..

Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Kırtasiye yardımı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan kırtasiye yardım parası geçen yıl 1300 TL idi. Bu yıl ücretin ne kadar olacağı henüz belli olmadı..

Kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.