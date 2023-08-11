Baydöner halka arz ne zaman? BDYNR kaç lot veriyor, kaç TL? Baydöner'in borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, BDYNR ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ne kadar? Kaç lot verecek? İşte detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner'in halka arz başvurusunu onayladı.

Restoran zinciri Baydöner, Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor.

Borsaya girmeye hazırlanan hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Şirketin 70 milyon TL olan sermayesinin 84 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer’e ait 2 milyon TL ve Levent Yılmaz’a ait 2 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere, toplam 18 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Baydöner enerji halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi.

Peki, Baydöner Enerji halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Halka arz tarihleri

Baydöner, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Tarihler ise henüz netleşmedi.

Hisse fiyatı

Baydöner 21,00 TL'den halka arz olacak.

Lot sayısı

Baydöner şirketi 18,000,000 lot veriyor.