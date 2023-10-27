Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak. Heyecan dolu mücadele, Avrupa basketbolseverlerini ekran başına kilitleyecek.
Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde ederek averajla 4. sıraya yerleşti.
Takım, Euroleague'deki yerini sağlamlaştırmak ve üst sıralara tırmanmak için Bayern Münih karşısında önemli bir mücadele verecek.
Rakip Bayern Münih ise ligdeki performansıyla 10. sırada bulunuyor. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Basketbolseverler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın detayları şimdiden araştırılmaya başladı. İşte maçın tarihi, saati ve yayın kanalı…
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Münih'teki BMW Park'ta oynanacak olan Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 21:30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.