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Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague’in 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Bayern Münih’e konuk olacak. Basketbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…