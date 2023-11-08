Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlıyor! İşte o kanal…

Devler Ligi’nde heyecan devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Galatasaray, Almanya devi Bayern Münih’e konuk oluyor.
Temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da rakibi Bayern Münih’e 3-1 mağlup olmuştu.
Sarı-kırmızılıların hedefi, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih karşısında puan almak.
Karşılaşmaya dakikalar kala merak edilen konulardan biri de şifresiz yayın yapan kanallar oldu.
Resmen açıkladı... O kanal Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak.
Bayern Münih - Galatasaray maçı o kanalda şifresiz!
Türkiye’den izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport, Bayern Münih – Galatasaray maçını hem uydudan hem de YouTube’dan şifresiz yayınlayacağını açıkladı.
Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta?
Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak.