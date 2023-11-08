Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlıyor! İşte o kanal…
ensonhaber.com

Devler Ligi’nde heyecan devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Galatasaray, Almanya devi Bayern Münih’e konuk oluyor.

Temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da rakibi Bayern Münih’e 3-1 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılıların hedefi, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih karşısında puan almak.

Karşılaşmaya dakikalar kala merak edilen konulardan biri de şifresiz yayın yapan kanallar oldu.

Resmen açıkladı... O kanal Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak.

Bayern Münih - Galatasaray maçı o kanalda şifresiz!

Türkiye’den izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport, Bayern Münih – Galatasaray maçını hem uydudan hem de YouTube’dan şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak olan Bayern Münih - Galatasaray maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak.