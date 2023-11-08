Haberler



Bilgi



Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlıyor! İşte o kanal…

Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz yayınlıyor! İşte o kanal… Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e konuk oluyor. Futbol tutkunları maçı şifresiz yayınlanacak kanalları araştırıyor. O kanal Bayern Münih – Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını duyurdu.