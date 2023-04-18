Bayern Münih - Machester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanşında Bayern Münih, Manchester City'i ağırlayacak. Maça kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bayern Münih, Manchester City ile rövanş maçına çıkacak. Machester City devler liginde çeyrek finalin ilk turunda kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Bayern Münih’te Choupo-Moting, Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca ilk maçın ardından süresiz olarak kadro dışı bırakılan Sadio Mane’nin bu maçta forma giyip giymeyeceği bilinmiyor. Konuk ekip Manchester City’de ise apandisit ameliyatı geçiren Phil Foden, bu maçta yer almayacak. Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarının en heyecanlı karşılaşmasından biri olan Bayern Münih - Manchester City maçı için geri sayım başladı. Peki Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman? Bayern Münih - Manchester City maçı 19 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Maç, EXXEN kanalında canlı yayınlanacak.