Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih, Singapur'da Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Dünya devlerinin kozlarını paylaşacağı hazırlık maçı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları...

Futbol dünyasının iki devi Manchester City ve Bayern Münih, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Manchester City ve Bayern Münih, hazırlık maçında buluşuyor.

Singapur’da yapılacak olan maç, tüm futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Maçın detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman?

Bayern Münih - Manchester City maçı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 13:30'da başlayacak. Maçın yayın kanalı henüz açıklanmadı.