Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce ödeneceğini açıklamıştı. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşların odağında yer aldı. Bayram ikramiyeleri, 14 Nisan Cuma günü SSK emeklilerine ödenmeye başlanmıştı. Bağkur ve emekli sandığı emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri değişiklik gösteriyor. Peki bayram ikramiyeleri ödendi mi?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığı Bağkur ve emekli sandığı emeklileri tarafından sorgulanıyor. Bakanlık tarafından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış ve ardından bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükseltilmişti.

Emekli sandığı emeklilerine bayram ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde yatırılmış olacak. EYT yoluyla emekli olmuş kişiler de dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan daha önceki günlerde alabilecek.

SSK kapsamında gelir/aylık alanlar:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14/04/2023,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15/04/2023,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16/04/2023 tarihinde ödemelerini almış olacaklar.

Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanlar, Nisan ayında ödeme döneminde,

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17/04/2023,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlar 18/04/2023 tarihinde ödeme alacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bu seneki Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19/04/2023 tarihinde ödenmiş olacak.