Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için bayram namazı saatleri... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram namazı saatleri sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından bayram namazı saatleri araştırılıyor. Diyanet tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için bayram namazı saatleri yayınlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için bayram namazı saatleri...

Mübarek Ramazan ayının sonunda idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, bu sene 21 Nisan Cuma günü idrak edilmiş olacak. Vatandaşlar için bayram coşkusu başlarken, bayram namazı saatleri de sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi, milyonlarca kişinin araştırdığı bayram namazı saatlerini yayınladı. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da bayram namazı saati merak ediliyor. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve tüm diğer illerin bayram namazı saatleri de merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için bayram namazı saatleri... Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37.