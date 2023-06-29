Bayram tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili hangi gün sona eriyor? Kurban Bayramı'nın ilk günü geride kaldı. Bayram tatilinde tatile çıkan kişiler bayram tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca tatilin tadını çıkaran milyonlarca kişi, tatilin son günlerine yaklaşmanın hüzünlü bir karmaşası içinde bulunuyor. 9 gün tatil boyunca insanlar dinlenme, sevdikleriyle vakit geçirme ve stresli günlük rutinden uzaklaşma fırsatı buluyor. Tatilin bitiş tarihine yaklaştıkça insanlar, işe dönmenin getirdiği sorumlulukları düşünmeye başlıyor ve günlük rutinlerine geri dönmek için hazırlık yapmaya çalışıyor. İşe ve günlük rutinlerine dönüş hazırlıklarına başlayacak olan kişiler Kurban Bayramı tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki Bayram tatili ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili hangi gün sona eriyor? İşte detaylar... Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda kamu personellerine 9 gün tatil olacağını duyurmuştu. Bu sebeple kamu personelleri için tatili 2 Temmuz 2023 Pazar günü sona eriyor. Özel sektör çalışanları için bayramın son günü olan 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatil sona eriyor.