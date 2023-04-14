Bayramda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin hava durumu! Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Türkiye'nin büyük bölümü son günlerde yağışlı hava altındaydı. Peki bayramda hava nasıl olacak?

Ülkemizin bir süredir yağışlı hava etkisinde olduğu bilinmekteydi. Kış havasıyla Nisan ortasına kadar gelen Türkiye'nin güney ve güneybatı kıyıları (İzmir ve Antalya bölgesi çevresi) ilkbaharın sıcak tarafını yaşamaya başladı. Ancak ülke geneline bakıldığında Nisan ayının soğuk geçtiği görülüyor. Pek çok vatandaş bayramda da yağmur yağıp yapmayacağını merak ediyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

Son dönemde ülke genelinde ortalama sıcaklıkların altında kalındı. Yağış ortalamaları da Mart ve Nisan'ın bugüne dek olan döneminde aşıldı.

Bayramda Marmara, Karadeniz ve Anadolu genelinde hava durumunun serin geçmesi bekleniyor. Ayrıca bolca yağmur yağması da bekleniyor. Ancak bölgeden bölgeye göre hava durumu tekrardan değişkenlik gösterebilir.

Marmara: 20-21 Nisan tarihlerinde uzun süreli yağmurlu olacakken, 22 Nisan cumartesi güneşli ve serin (10°C gündüz sıcaklığı), 23 Nisan Pazar ise İstanbul çevresinde zayıf yağmurlu bir hava olabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Çanakkale-Edirne bölgesi çevresi 16-17°C olurken, İstanbul-Bursa boyunca hava 12-13°C civarında olacak. Akdeniz ve Ege'de de yer yer yağmur olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in bu bayram en yağışlı bölgelerden olacağı tahmin ediliyor.