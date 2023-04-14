Bayram'da toplu taşıma ücretsiz mi, kaç gün sürecek? Resmi Gazete'de yayınlandı: İETT, metro, metrobüs... Ramazan Bayramı'nda bayram ziyareti gerçekleştirecek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İETT, metro, metrobüs bedava mı? Kaç gün sürecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan karar...

2023 Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde toplu taşımalar yer alıyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda toplu taşıma, otoyol ve köprü geçişleri ücretsizdi. Bu bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan 2023 Pazar günü bitiyor.

Ramazan Bayramı boyunca bayram ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalar yapıyor.

Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yaparken beklenen karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

Peki 2023 Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? Kaç gün sürecek? Bayramda otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte merak edilen kara…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Ramazan Bayramı boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca bütün köprü ve yollar da ücretsiz olacak.

Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz olacak.