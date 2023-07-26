Bebeğin göbek bağının cami ve okul bahçesi gibi yerlere gömülmesi doğru mudur? Bebeğin göbek bağının nereye gömüleceği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, bebeğin göbek bağının cami ve okul bahçesi gibi yerlere gömülmesi doğru mudur? İşte yanıtı.

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen konular arasında ise bebeğin göbek bağının nereye gömüleceği yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Birçok kişi bebeğinin göbek bağını okul ve cami bahçeleri gibi yerlere gömüyor. Peki bu doğru mudur?

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Bebeğin göbek bağının cami, okul bahçesi gibi yerlere gömülmesi doğru mudur?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Göbek bağının cami, okul gibi mekânlara gömülmesine dair inanışın dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak insanın bir parçası olduğu için saygı gereği göbek bağının uygun bir yere gömülmesi tavsiye edilir."