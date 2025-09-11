BEDAŞ duyurdu: 11 Eylül Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte, bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...