BEDAŞ duyurdu: 11 Eylül Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

11 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte, bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 11:58
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 11 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

