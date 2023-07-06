Bedeli çok ağır: Yol hipnozu nedir, nasıl engellenir? Otobanda transa geçmeyin... Özellikle uzun yol şoförlerinin yaşadığı yol hipnozu, bu zamana kadar binlerce cana mal oldu. Yol hipnozunu fark etmek ve engellemek, hayati önem taşıyor. Sürücülerin başına gelmemesi için yapması gerekenleri araştırdık.

"Birden oldu", "Aniden önüme çıktı", "Bir anda çarptım", "Ne olduğunu anlamadım"...

Trafik kazalarında sıkça duyulan bu sözler, "yol hipnozu"ndan kaynaklanıyor.

Her yıl binlerce kazaya neden olan yol hipnozu durumu, özellikle kamyon ve tır şoförlerini tarafından tecrübe ediliyor.

Şehir içi veya şehir dışı sürüşlerde "gözler açık haldeyken uyuma" haline geçenler, kazalara neden oluyor.

Zihnin odak noktasını kaybetmesi, bir nevi transa geçmesi olarak tanımlanabilen yol hipnozu nedir, nasıl fark edilir ve engellenir sizler için araştırdık.

Sürücü ve yolcuların bilmesi gereken notları paylaşıyoruz.

Yol hipnozu nedir

İlk olarak 1921 yılında yayınlanan bir makalede “yol hipnozu” adı ile anılmış, araç sürüşü sırasında kişinin, tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak tarif edilmiştir.

Daha sonra (1929) Walter Mitty tarafından yapılan bir çalışmada, “Gözler açıkken uyumak” olarak tanımlanmıştır.

Yol hipnozunda bilincin bir kısmı hipnoz altına girerken, diğer kısmı otomatik bir şekilde yaptığı işi gerçekleştirmeye devam edebilir. Yani hipnoz halinde sürüş gerçekleşir.

Yol hipnozu belirtileri

Yol hipnozu sürüş başladıktan ortalama 2.5 saat sonra ortaya çıkar.

Yoldaki parlamalar, aynı hızda geçen yol çizgileri, bazen sileceklerin uzun süre çalışması, dinlediğiniz müziğin ritmi, bildiğiniz yollardan gitmek zihinsel süreçlerinizde ağırlaşma ortaya çıkarabilir.

Yola dair hiçbir şey hatırlanmaz, o anlar hafızaya kaydedilmez. Araç hızı, takip mesafesi gibi detaylar görülmez. Kazadan önceki son 15 dakika sürücü için yoktur.

Engellemek için:

Yol hipnozunu önlemek için bilinçli olmak yeterlidir. Örneğin, sürücülerin düzenli aralıklarla mola vermeleri önemlidir . Ayrıca, yolculuklar sırasında sürücülerin dikkatlerini canlı tutmak için, yorgun ve uykulu bir şekilde araç kullanmaktan kaçınılmalıdır.