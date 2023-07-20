Bedelli askerlik peşin mi, taksitle ödenir mi? Bedelli taksitlendirilir mi? Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar, ödeme koşullarını sorguluyor. Son olarak 122 bin lirayı bulan bedelli ücreti peşin mi yoksa taksitlendirilebiliyor mu merak ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı 'Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan açıklamayla 2023 yılının ikinci 6 ayı için ödenecek bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 TL olmasına karar verildi. Vatani görevini bedelli olarak yapacak olanlar, ödeme konusunda detayları araştırıyor. 2023 Bedelli ücretinin ödeme koşulları arasında taksit olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bedelli peşin mi ödenir? Bedelli askerlikte taksit yapılır mı? Bedelli taksitlendirilir mi? İşte detaylar... Bedelli taksitle ödenir mi? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.