Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı? EGM mahalle bekçisi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İlgiyle takip edilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023 yılı 1. Dönem başvuruları sonuçları sorgulanıyor. Başvuruda bulunan adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuruları 18 Ocak 2023 tarihinde başlamıştı. 3 Şubat 2023 tarihinde sona eren alımların ardından bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. Alımların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bekçi alımı başvuru sonuçları hakkında yeni bilgiler sorgulanıyor. Ancak henüz alımların sonuçları ile ilgili yeni bir duyuru yapılmadı. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Bekçi alımı şartları neler?

Bekçi alımı şartlarından bazıları şunlar;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise ya da benzeri olarak dengi bir okul mezunu olmak

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dahil olmak üzere) ile 27 (dahil olmak üzere) arasında olmak.

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir sene ya da daha fazla süredir yaşıyor (ikamet ediyor) olmak,

- Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023 tarihi) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- 18 yaşını doldurduktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde dünyaya gelmiş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak.