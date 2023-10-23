Bekçilik sonuçları açıklandı mı 2023/1? Çarşı ve mahalle bekçiliği sonuç ekranı 30 Eylül'de gerçekleşen bekçilik sınavının akabinde sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki 2023/1 bekçilik sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte sorguma ekranı.

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Bekçiler; park ve bahçeler, toplu taşıma araçlarının peronları, cadde ve sokakların güvenliğini sağlamakla görevlidir. Bekçiler, jandarma ve polislerin yardımcısı pozisyonunda bulunur. Bu görevi yapmak isteyenler, bekçilik sınavlarında başarılı olmalıdır.

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül Pazar günü yapıldı.

Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter döktü.

Sınavdan çıkan adayları soru-cevaplar açıklanacak mı ve sonuç tarihi ne zaman merak ediyor.

Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1 Bekçilik sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Bekçilik sonuçları açıklandı mı?

Sonuçlar, bugün açıklanacak...

Yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sonuç sorgulama ekranı

Bekçi olma şartları 2023

Bekçi olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun dışında bekçi olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar şöyle sıralanır;

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.