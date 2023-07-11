BEKLENEN OLDU: Marmara Denizi turkuaza döndü! Plankton patlaması nedir, neden olur? İstanbul'da denizin rengini turkuaza dönüştüren plankton patlaması gerçekleşti. Vatandaşın ilgisini çeken durum, sosyal medyada gündem oldu. Bu kapsamda, "Plankton patlaması" araştırılıyor.

Marmara'nın suyu turkuaza döndü.

Plankton patlaması, özellikle İstanbul’da etkisini gösterdi.

Marmara denizinde gerçekleşen ve sosyal medyaya konu olan plankton patlaması denizin renginin değişmesine neden oldu.

Turkuaz suyun nedenini araştıranlar, "plankton patlaması" nedir ve neden olur merak ediyor.

İşte konuya ilişkin detaylar...

Plankton nedir

Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.

Deniz ekosisteminde planktonlar besin zincirinin temelini oluşturan, oksijen üreten ve ayrıştırma yaparak nitrojen döngüsünü sağlayan organizmalardır.

Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur.

Plankton patlaması nedir

Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Marmara Denizi'nde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması sonucu gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır.