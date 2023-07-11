BEKLENEN OLDU: Marmara Denizi turkuaza döndü! Plankton patlaması nedir, neden olur?

Marmara'nın suyu turkuaza döndü.
Plankton patlaması, özellikle İstanbul’da etkisini gösterdi.
Marmara denizinde gerçekleşen ve sosyal medyaya konu olan plankton patlaması denizin renginin değişmesine neden oldu.
Turkuaz suyun nedenini araştıranlar, "plankton patlaması" nedir ve neden olur merak ediyor.
İşte konuya ilişkin detaylar...
Plankton nedir
Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır.
Deniz ekosisteminde planktonlar besin zincirinin temelini oluşturan, oksijen üreten ve ayrıştırma yaparak nitrojen döngüsünü sağlayan organizmalardır.
Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur.
Plankton patlaması nedir
Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Marmara Denizi'nde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması sonucu gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır.