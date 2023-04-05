BELBİM uyardı:İstanbulkartlılar dikkat! 30 Nisan son... Belbim, çerçeve sözleşmesi kapsamında İstanbulkart sahiplerine uyarıda bulundu. 30 Nisan'a kadar süre belirtilen İstanbulkart için detaylar sorgulanıyor. Peki, çerçeve sözleşmesi nedir? İstanbulkartlar kapatılacak mı? İşte detaylar...

İstanbulkart, Megakent vatandaşlarının eli ayağı...

Toplu taşıma kullananlar, İstanbulkart'a bakiye yükleyerek ulaşım sağlıyor.

16 milyona yakın nüfusun yaşadığı kentte milyonlarca İstanbulKart kullanıcısı var. Kullanıcıların kartlarını kişiselleştirmesi 30 Nisan 2023 itibarıyla zorunlu hale geliyor.

Dijital bir sisteme kayıtlı olan akbiller ile ilgili gelişmeler Belbim tarafından duyuruluyor.

Belbim, İstanbulkart çerçeve sözleşmesi kapsamında sms ve mail ile kullanıcılara bilgilendirmede bulundu.

Yapılan uyarı mesajlarının ardından İstanbul çerçeve sözleşmesi merak konusu oldu. Buna göre; 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar kapatılacak.

Peki, İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? İstanbulkartlar kapatılacak mı? İşte konunun detayları...

Son gün 30 Nisan

Belbim, 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini ve o tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyenlerin değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını duyurdu.

Çerçeve Sözleşmesi gereğince, 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkart, 30 Nisan'dan itibaren geçersiz sayılacak.

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi ilgili Belbim gönderdiği maillerde; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." denildi.

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