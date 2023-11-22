Belediye seçimleri ne zaman? 2024 yerel seçim tarihi

Cumhurbaşkanlığı seçimini geride bırakan Türkiye için sırada yerel seçim heyecanı var.
Son olarak 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler, 5 yılın ardından 2024 yılında yapılacak.
Milyonlarca seçmen yerel seçimler ile beraber belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini belirleyecek.
Bu kapsamda oy kullanacak olanlar seçim tarihini araştırıyor.
Peki, yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimi ne zaman? İşte 2024 seçim günü...
Yerel seçim tarihi 2024
2024 yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri