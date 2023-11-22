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Belediye seçimleri ne zaman? 2024 yerel seçim tarihi

Belediye seçimleri ne zaman? 2024 yerel seçim tarihi En son 2019 yılında yapılan yerel seçimler için sayılı gün kaldı. Her beş yılda bir gerçekleşen yerel seçimler için gözler 2024 tarihinde. Peki, belediye seçimleri ne zaman? 2024 yerel seçim tarihi...