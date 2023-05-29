Belediye seçimleri ne zaman? Yereli seçim tarihi 2024 13.Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimlerini geride bırakan Türkiye'de gözler sıradaki seçime çevrildi. Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimler ne zamana denk gelecek merak konusu oldu. Peki, belediye seçimleri ne zaman? İşte 2023 yerel seçim tarihi...

5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni zaferiyle görevine devam edecek.

Seçim maratonunu tamamlayan vatandaşlar, bu sefer yerel seçimleri merak ediyor.

Yerel seçim, bir ülkedeki veya bölgedeki belirli bir yerel yönetim birimi için düzenlenen seçimdir.

Yerel yönetim birimleri, genellikle belediyeler, ilçeler, kasabalar veya köyler gibi yerel idarelerdir. Bu seçimler, yerel yönetim birimlerinin başkanlarını, belediye meclislerini veya il genel meclisi üyelerini belirlemek amacıyla yapılan oylamalardır.

Bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı gündeme geldi.

Yerel seçimleri son olarak 2019 yılında yapıldı. Peki, belediye seçimi ne zaman? Yerel seçim ne zaman, hangi ay? İşte 2024 yerel seçim tarihi...

Yerel seçim ne zaman?

YSK'nın kararına göre Mahalli İdareler seçimleri, beş yılda bir yapılır ve o yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.

Beş yılda bir yapılan yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Buna göre sıradaki yerel seçimler, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.