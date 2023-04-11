Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final! Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica, Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ile ilgili detaylar belli oldu. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detayları araştırılmaya başladı. Peki Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Büyük karşılaşmalar için nefesler tutuldu. Bu turda Benfica, Inter'i konuk edecek. İki takım da galip gelip yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Ev sahibi Benfica, son 16 turunda Clup Brugge ile eşleşti. İki maçı da alarak adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekip Inter, son 16 turunda kendi sahasında attığı 1 gol ile deplasmanda berabere kalarak Porto’yu eledi ve çeyrek finale yükseldi. İki takım Avrupa kupalarında 4. kez maça karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 3 maçta Benfica’nın Inter’e karşı galibiyeti bulunmuyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazanıyor. İşte Benfica - Inter maçı detayları ve muhtemel 11'leri... Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Inter maçı bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ve TV8.5 ekranlarından yayımlanacak. Muhtemel 11’ler Benfica: Vlachodimos, Moraes, Silva, Morato, Grimaldo, Luis, Chiquinho, Rafael Silva, Joao Mario, Aursnes, Gonçalo Ramos Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Lukaku