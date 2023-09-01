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Benzine peş peşe indirim! Fiyatlar yine değişti: İşte 1 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları... Abone Olun

Benzine peş peşe indirim! Fiyatlar yine değişti: İşte 1 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları... Dün benzine gelen indirim haberinden sonra araç sahiplerinin bir kez daha yüzü güldü. Benzin fiyatları bir kez daha güncellendi. Yeni fiyatlar ise merak konusu. İşte 1 Eylül akaryakıt fiyatları...

ensonhaber.com Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Dün benzine gelen indirimden sonra araç sahipleri bir kez daha sevindi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 99 kuruş indirim geldi. Benzine gelen peş peşe indirim, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar güncel yakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Eylül Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları… İstanbul 1 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,87 TL Benzin litre fiyatı 36,75 TL LPG litre fiyatı 15,93 TL Ankara 1 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 38,45 TL Benzin litre fiyatı 37,35 TL LPG litre fiyatı 16,29 TL İzmir 1 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 38,64 TL Benzin litre fiyatı 37,47 TL LPG litre fiyatı 16,00 TL

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