Berat Kandili zikirleri 2026: İşte Berat Kandili’nde çekilecek tesbih ve zikirler İslam alemi için büyük manevi anlam taşıyan Berat Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gecede çekilmesi tavsiye edilen zikirler, tesbihler ve yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Berat Kandili Gecesi’nde hangi tesbihler çekilir?

Göster Hızlı Özet İslam alemi, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili'ni günahlardan arınma ümidiyle idrak ediyor.

Bu mübarek gecede 1000 adet Salavat, La İlahe İllallah, Estağfirullah El Azim ve 1001 adet İhlas Suresi gibi zikirlerin çekilmesi tavsiye ediliyor.

Vatandaşlar, duaların kabul olacağı umuduyla bu özel geceyi ibadetle geçirmeye yöneliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İslam alemi, Şaban ayının 15. gecesi olan ve günahlardan arınma müjdesi taşıyan mübarek Berat Kandili’ni karşılamanın huzurunu yaşıyor. "Kurtuluş gecesi" olarak adlandırılan bu mukaddes vakitte, duaların geri çevrilmediği müjdesine nail olmak isteyen vatandaşlar ibadetlerine yöneldi. Berat Kandili’ni ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar ise bu gecede okunması tavsiye edilen dualar, sureler ve zikirleri araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili Gecesi’nde hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler çekilir? İşte merak edilenler… BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER? 1000 adet Salavat 1000 adet La İlahe İllallah 1000 adet Estağfirullah El Azim 1000 1 adet ihlas Suresi 100 adet Besmele 100 adet Habinallahü Vegniğmel Vekil 129 Adet Ya Latif BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ Allah, Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed, Allahu ekber, Elhamdülillâh, Estağfirullah, Lâ ilâe illallah, Sübhànallah, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm Bilgi Haberleri Fenerbahçe'de futbolu bırakmıştı! Yıllar sonra geri döndü: İşte yeni adresi

Günahlardan beraat etmeye vesile olan gece: Berat Kandili

Baal nedir, kimdir? Epstein ve Baal bağlantısı...