BES biriktirenler dikkat! Eğer yarısını çekerseniz... Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmenlik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

ensonhaber.com Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24336 sayısı Resmi Gazete'de yayımlandı. BES sayesinde vatandaşlar bireysel yatırım yapma fırsatı yakaladı. BES birikmişini kullanmak isteyenlerin, normalde öncelikle sistemden çıkması gerekiyordu. Bireysel Emeklilik Sistemi, kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belirlendi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BES'te ara ödeme Alınan yeni karara göre, en az 5 yıldır BES'te olan katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek. Kısmi ödeme hakkı, ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmenin sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek.