Beş cumalı Ramazan: 2090 Ramazan ayında neler olacak? Rivayetler gündem oldu 2090 yılı Ramazan ayı hakkındaki aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, ilk günü cuma günü olan 2090 Ramazan'ı ne zamana denk geliyor, neler olacak merak ediliyor. İşte Ramazan 2090 yılına dair rivayetler...

Ramazan'ın her bir günü, İslam alemi için oldukça kutsaldır. Aynı şekilde cuma günleri de kutsal günler arasında yer alır.

Son günlerde Ramazan ayı hakkında araştırmalar hız kazanmakla birlikte 2090 yılı merak konusu oldu.

Ramazan ayının cuma gününe denk geldiği gün, gökyüzünde bazı alametler olacağı söylenir. 2090 yılında Ramazan ayı başlangıcı 05 Mayıs 2090 gününe denk gelmektedir.

Rivayetin doğruluğu ve 2090 yılı Ramazan ayı konusunda bilgiler sorgulanıyor.

Peki, 2090 Ramazan ayında ne olacak? 2090 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan ilk günü ne zaman cumaya denk gelecek? İşte ayrıntılar...

2090 yılı Ramazan başlangıcı

Ramazan ayı başlangıcı 2090 yılında 5 Mayıs Cuma gününe denk gelmektedir. 04 Haziran 2090 ise Ramazan Bayramı'nın 1. günüdür.

2090 Ramazan ayı rivayeti

"Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Ramazan ayının 15’inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha (gökten bir ses) olur. Bu olay Ramazan’ın ilk gününün Cumaya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde (çöküş, yıkılış) olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar."

"O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir." Ramazan ayı o senenin Cuma gecesine denk geldiğinde, sizler Ramazan’ın 15’inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın, Sayha (gökten gelen sesi) duyduğunuzda Allah’a secde edin ve şöyle deyin: Subhanel Kuddüs, Subhanel Kuddüs, Rabbunal Kuddüs (Ey Rabbimiz Sen Kusursuzsun, Sen Yücesin). Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur." (Nuaym bin Hammad, Fiten, s.151)

Ramazan 2090'da neler olacak?

2090 yılı Ramazan ayında gökyüzünde bazı alametlerin olacağı ortaya atılıyor.

Sosyal medyada, felâket haberleri ile dolu hadis olduğu iddia edilen sözler ve kehanetler dolaşıyor.

Ramazan ayının ilk günü Cuma gününe denk geldiğinde, ayın 15’i Cuma günü tüm dünyada bir sayha duyulacağı, büyük bir depremin olacağı, peşi sıra gelecek hadiselerde büyük bir kargaşa çıkacağı, akabinde Mehdi Aleyhisselâmın geleceği şeklinde bir hadisi şerifin olduğu ifade ediliyor.

Bahsi geçen rivayetin kaynağı "Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/228. cüz"

“Kitabul-Fiten” adlı kitabında yer alan rivayetlerinin çoğu sıhhatli bir zincirle Peygamber Efendimiz’e (asm) ulaşmaz. Makbul sayılmayan ravi sözlerini hadis metinlerine karıştırdığı için gerek Nuaym bin Hammad’ın, gerekse Taberani’nin rivayetleri sıhhat bakımından ilgi görmemiştir.

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