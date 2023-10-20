Beş dakikada sahte olup olmadığını anlamak mümkün! Bu yöntemler çok basit... Gelişen teknoloji ile beraber artık birçok mücevherin, markanın sahtesi orijinalmiş gibi pazarlanarak satılıyor. Orijinal diye bildiğiniz bir takınızın sahte çıkma olasılığı vardır. Bir takının orijinal altın olup olmadığını kısa sürede anlamak mümkün. Aşağıda yazdığımız yöntemler ile sizler de evde beş dakikada test yapabilirsiniz...

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Altın her zaman çok tercih edilen bir mücevher olmuştur. Takılarda ışıltı ve zarafetiyle herkesin favorisi olmuştur. Örneğin 14 ayar altın ürünler takılarda çok tercih edilir.

Tabii altının gerçek olması onun şıklığını etkileyecektir.

Altının orijinali genelde ışıltılı ve parlak olur. Altının yıllar boyunca kraliyetlerin sembollerinde kullanılması da zenginliği yansıtmasından kaynaklanır.

Bir altının gerçek olup olmadığını ilk bakışta anlamanız pek mümkün olmayabilir ama size vereceğimiz yöntemler ile bunu seçip anlamanız artık mümkün…

Gerçek altın ile sahte altın arasındaki farklar nelerdir?

Günümüzde takı tasarımlarının taklitleri çoktur. Her takı gerçek değildir fakat gerçeğe yakın yapılmış birçok altın takı bulunmaktadır.

Bahsettiğimiz sahte altın ise başka bir maddenin 24 ayar altın ile kaplanmasıyla oluşur.

Şimdi yazdığımız maddeler ile evinizde de küçük testler yaparak takılarınızın sahte olup olmadığını anlamanız mümkün.

Sahte altın takıların bazı özellikleri şöyledir

1) Altının sahtesi gerçeğine göre daha fazla parlak görünüme sahiptir

2) Sahte olan takıda ışıklarda renk değişimleri olur

3) Sahte altın gerçek altına göre çok daha fazla hafiftir

4) Orijinal altının rengi hangi ışık altında olursa olsun değişmez

5) Orijinal altında kırılma matlaşma gibi durumlar olmaz

Sahte olup olmadığını anlamanın yolları

-Cilt testi

Altın olduğunu düşündüğünüz takıyı avucunuza alın ve bir süre bekleyin. Eğer elinizde mavi yeşil arasında renkler bırakıyorsa takınız gerçek kaplama değildir.

-Makyaj testi

Elinizde sıvı fondöten ve pudra varsa bu testi hızlıca yapabilirsiniz.

Yüzünüze fondöteninizi sürün ardından üstüne pudra geçin.

Bu adımları uyguladıktan sonra altın olduğunu düşündüğünüz takıyı cildinize bastırın. Altın cildinizde siyah bir leke bıraktıysa gerçektir.

-Mıknatıs testi

Altın takınızı alın bir zemine yerleştirin ardından yanına mıknatıs yerleştirin.

Mıknatıs eğer altın takınızı çekiyorsa bu takınızın sahte olduğu anlamına gelir çünkü altın manyetik değildir.

-Şamandıra testi

Bir kaba su doldurun ve ardından altın takınızı (yüzük, kolye) su dolu kabın içine bırakın. Takıyı bıraktığınızda yüzüyorsa bu takının sahte olduğunu gösteriyor.

Takıyı bıraktığınızda dibe batıyorsa gerçektir.

Yukarıda yazdığımız bilgiler ile sizler de evinizde kısa sürede takılarınızı kontrol edebilirsiniz.