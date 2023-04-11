Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İçin Hep Birlikte! Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla Beşiktaş, Atletico Madrid ile dostluk maçına çıkacak. Bütün gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan maç için geri sayım başladı. Peki Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. 11 il için yardım kampanyaları devam ederken Beşiktaş, yardım kampanyası kapsamında İspanya’nın devi Atletico Madrid ile dostluk maçı yapacak. İspanya’nın büyük takımlarından biri olan Atletico Madrid, dostluk maçı için İstanbul’a gelecek. Maçın gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak. Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçının biletleri yoğun ilgi gördü. Depremzedelere bağışlanması için 13 bin biletin satıldığı söylendi. Vodafone Park'ta oynanacak olan büyük karşılaşma için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Peki Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bütün gelirleri depremzedeler için bağışlanacak olan Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'da NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.