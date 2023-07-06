Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezona hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, hazırlık etabındaki ilk maçında Augusburg ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş ilk hazırlık maçında Alman ekibi temsilcisi Augsburg ile karşılaşacak. Beşiktaş hazırlık kampı için gideceği Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçının detayları merak uyandırdı. Futbolseverler siya beyazlı ekibin Augsburg ile mücadele edeceği maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Avusturya'da oynanacak maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.