Beşiktaş Brezilyalı stoper ile anlaştı! Lyanco Vojnovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Championship takımlarından Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco ile anlaştı. İşte Lyanco'nun merak edilenleri..

Beşiktaş, Southampton forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco'nun transferini bitirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Southampton ile anlaşan Beşiktaş, Brezilyalı stoperle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Lyanco'nun 19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Transfer haberi sonrası Lyanco hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Lyanco? İşte kariyeri..

Lyanco Vojnovic kimdir?

Tam adı Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic olan Lyanco 1 Şubat 1997 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Lyanco futbola Botafogo altyapısında başladı. 2011-2014 yılları arasında Botafogo'da forma giyen Lyanco Ocak 2015'te Sao Paulo'ya transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı.

Lyanco, profesyonel anlamda ilk maçına Atlético Paranaense'ye karşı oynanan maçta çıktı.

Lyanco 29 Mart 2017'de İtalta Serie A takımlarından Torino'ya transfer oldu. Torino'da fazla forma şansı bulamayan Lyanco 31 Ocak 2019'da, 30 Haziran 2019'a kadar kiralık olarak Bologna'ya transfer oldu.

Lyanco 25 Ağustos 2021'de Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer edildi. Lyanco 3 sezondur Southampton forması giymektedir.

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile toplam 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.