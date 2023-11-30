Haberler



Bilgi



Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. İşte maçın detaylar..

ensonhaber.com Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş D grubu beşinci maçında evinde Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma şansını kaybeden Beşiktaş yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubunda oynadığı 4 maçta 1 puan topladı. Beşiktaş tek puanını Club Brugge deplasmanında elde etmişti. Beşiktaş, Konferans Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kaybederken Club Brugge oynadığı son 3 maçı kazandı. Futbolseverler Beşiktaş ile Club Brugge arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.