Beşiktaş - Club Brugge maçını şifresiz yayınlıyor! İşte canlı linki… UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Club Brugge'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte kesintisiz ve şifresiz canlı izleme linki...

ensonhaber.com

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Club Brugge'ü ağırlamaya hazırlanıyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetmiş olmasına rağmen, UEFA ülke puanına katkı sağlamak ve taraftarlarına keyifli bir mücadele sunmak adına sahaya çıkacak.

Heyecanla beklenen maç öncesinde Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala taraftarlara müjde geldi. O kanal Beşiktaş – Club Brugge maçını şifresiz yayınlayacak.

Beşiktaş - Club Brugge maçını şifresiz yayınlıyor

Ülkemizden de izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport, Beşiktaş – Club Brugge maçını şifresiz yayınlanayacak.

Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 20:45’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE