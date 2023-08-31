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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da mı? Beşiktaş maçı hangi kanalda? TRT Spor yayın akışı Abone Olun

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da mı? Beşiktaş maçı hangi kanalda? TRT Spor yayın akışı UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak olan Beşiktaş - Dinamo Kiev maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Temsilcimiz Beşiktaş geçen hafta deplasmanda oynadığı Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ederek gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Futbolseverler Beşiktaş - Dinamo Kiev maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. Sosyal medyada TRT Spor'da yayınlanacağı bilgisinin dolaştığı maçın hangi kanalda yayınlanacağı kesinleşti. İşte Beşiktaş - Dinamo Kiev maçın yayınlanacağı kanal.. Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor yayın akışı 12:20 TRENDYOL 1. LİG PANORAMA 12:30 GÜN ORTASI (Canlı) 13:20 SUUDİ ARABİSTAN LİGİ ÖZETLER 13:40 HOLLANDA EREDİVİSİE ÖZETLER 14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı) 16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (Canlı) 17:30 İtalya Seri A Özetler 18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)20:00AKTÜEL FUTBOL (Canlı) 21:00 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY OFF TURU BEŞİKTAŞ - DYNAMO KIEV (Canlı)

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