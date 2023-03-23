Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de açıklanan 7 haftalık program sonrası 27 ila 33. haftalar arasındaki maç programları netleşti. Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı sebebiyle maçların saatleri güncellendi. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman ve hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği maç saat 19:00'da oynanmaya başlanmış olacak.

TFF tarafından yapılan açıklamada ve yayınlanan fikstürde şöyle denildi:

"Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir. 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."