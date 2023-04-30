Beşiktaş - Galatasaray derbisinin merak edilenleri! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi karnesi.. Beşiktaş ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın merak edilenleri..

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı hakkında aramalar hız kazandı.

İki takım arasında daha önce oynanan maçların istatistikleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Süper Lig'de daha önce 129 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray 130. randevuda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in ilk yarısında NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Derbi hakkında bilgiler

Süper Lig'de 129 kez karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabette galibiyet sayılarında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ilk kez 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadyumu'nda oynanan İstanbul Futbol Ligi müsabakasında karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan takım 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İki takım arasında oynanan 129 maçta Galatasaray 48 galibiyet alırken Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Taraflar 43 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ettiği son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı. Siyah beyazlılar evinde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanmayı başaran Galatasaray, Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..