Beşiktaş - Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep'i konuk edecek. Sezona kötü başlangıç yapan siyah-beyazlıların hedefi galibiyet. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu geçen 10. hafta, Beşiktaş - Gaziantep FK arasındaki karşılaşma ile son bulacak.

Son dönemlerde zirve yarışında beklenmedik düşüş yaşayan Beşiktaş, bu önemli karşılaşmada mutlak bir galibiyet arayışında.

Şenol Güneş'in takımıyla yollarını ayırmasının ardından Burak Yılmaz'ın kaptanlığında yola devam eden siyah beyazlılar, hem Süper Lig hem de Avrupa'da son 5 maçlarında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Öte yandan, Gaziantep FK son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın göreve gelmesi, takımın yükselişe geçmesine büyük katkı sağladı. Son beş maçında 3 galibiyet elde etti, ancak 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Gaziantep maçının saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş’ta 12 eksik

Maç öncesi Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Daniel Amartey, Eric Bailly, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ayrıca, Mert Günok'un kırmızı kart cezası sebebiyle bu kritik mücadelede görev alamayacak olması da Beşiktaş'ın kadro sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin | Zaynutdinov, Necip, Onana, Onur | Salih, Hadziahmetovic, Gedson | Rashica, Ghezzal, Cenk Tosun

Gaziantep FK: Nita | Morais, Djilobodji, Nkoulou, Arda, Mustafa | Maxim, Jevtovic, Furkan, Markovic | Dragus

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE