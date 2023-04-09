Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın merak edilenleri..

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor'u konuk edecek. Futbolseverler Beşiktaş - Giresunspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş büyük moral depoladı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta topladığı 52 puan ile 3. sırada yer alıyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 25 maçta topladığı 26 puan ile 16. sırada yer alıyor. İki takı takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detayları merak uyandırdı. İşte Beşiktaş - Giresunspor maçının detayları.. Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.