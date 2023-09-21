Beşiktaş Konferans Ligi maçı CANLI İZLE | Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile kozlarınıa paylaşacak. Karşılaşmaya saatler kala yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılmaya başladı. İşte tüm detaylar...

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi heyecanı başladı. D grubunda mücadele eden Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında puan avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Deplasmanda oynanacak Avrupa mücadelesi futbolseverlerin ilgisini çekerken, maçın detayları araştırılmaya başlandı. Elemeleri geçerek gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, Avrupa sahnesindeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli kadrosuyla dikkat çeken Kara Kartallar, Club Brugge deplasmanında taraftarlarını gururlandırmak için gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine odaklanmış durumda. Karşılaşma öncesi takımın hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor Futbolseverler heyecanla karşılaşmayı bekliyor. İşte maçın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri… Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi D Grubu Club Brugge - Beşiktaş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Vanaken, Olsen, Zinckernagel, Thiago Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar

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