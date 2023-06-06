Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, ikincilik için Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor karşısında galip gelmesi durumunda ikili averajla ikinciliğe yükselecek. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı başladı. Bu sezon ligin şampiyonu Galatasaray olurken, ikincilik yarışı devam ediyor. Son hafta Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maçtan galip gelmesi durumunda siyah-beyazlılar ikinciliğe yükselecek. İkili averajda Fenerbahçe'den üstün olan Beşiktaş'ın galibiyetten başka şansı yok. Beşiktaş bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta Konyaspor’u deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etmişti. Beşiktaş’ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim sakatlıkları sebebiyle, Arthur Masuaku ise cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ligin son haftasında gerçekleşecek olan kritik maç için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.