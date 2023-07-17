Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş’ın ikinci maçı için heyecan dorukta!
Zorlu bir mücadeleye atılan Beşiktaş’ın ikinci hazırlık maçında karşısında Macaristan2ın güçlü takımlarından Mezokövesd Zsory var.
Siyah-beyazlı kulüp ilk hazırlık maçında Alman temsilcisi Augsburg ile mücadele etmişti. 1-1 berabere kaldı.
Gözler Beşiktaş’ı ikinci hazırlık maçına çevrildi. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı ne zaman?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (yarın) saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.