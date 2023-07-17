Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş’ın ikinci maçı için heyecan dorukta! Zorlu bir mücadeleye atılan Beşiktaş’ın ikinci hazırlık maçında karşısında Macaristan2ın güçlü takımlarından Mezokövesd Zsory var. Siyah-beyazlı kulüp ilk hazırlık maçında Alman temsilcisi Augsburg ile mücadele etmişti. 1-1 berabere kaldı. Gözler Beşiktaş’ı ikinci hazırlık maçına çevrildi. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı ne zaman? Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü (yarın) saat 19:00’da başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.