Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk edecek. Temsilcimiz deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak. Beşiktaş deplasmanda oynadığı maçı Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle kazanmıştı. Siyah beyazlıların Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçın detayları merak uyandırdı. Futbolseverler Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadelenin yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Yayıncı kuruluş belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.