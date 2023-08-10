Beşiktaş - Neftçi Bakü rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, rövanş maçını İstanbul'da oynayacak. Diğer yandan maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak ediliyor. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, turun ilk maçını oynadı. Deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Aboubakar, 23'üncü dakikada Muleka ve 62'nci dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü’nün tek golü ise 79'uncu dakikada Lebon'dan geldi. Turun ilk maçının tamamlanmasının ardından gözler rövanş maçına çevrildi. Peki Beşiktaş - Neftçi Bakü rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... Beşiktaş – Neftçi Bakü maçı ne zaman? Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş – Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.