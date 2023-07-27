Beşiktaş, Rebic'i bitirmek üzere! Ante Rebic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Beşiktaş'ın gündeminde olan Hırvat futbolcu Ante Rebic hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ante Rebic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Milan forması giyen Hırvat futbolcu Ante Rebic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar Hırvat yıldızın kiralanması konusunda İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda Rebic'ten bahsetti. Şenol Güneş açıklamalarında "Ante Rebic, yetişseydi Tirana maçının kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu." ifadelerine yer verdi. Transfer haberlerinin ardından Ante Rebic hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ante Rebic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri.. Ante Rebic kimdir? Ante Rebic 21 Eylül 1993 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbola 2002 yılında NK Vinjani takımının altyapısında başlayan Rebic 2008 yılında NK Imotski takımının alyapısına transfer oldu. Burada 2 sene forma giyen Rebic 2010 yılında RNK Split'e transfer oldu. Profesyonel kariyerine RNK Split ile adım atan Ante Rebic 2011-2013 yılları arasında RNK Split formasıyla 54 maça çıktı ve 16 gol kaydetti. Ante Rebic 28 Ağustos 2013 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina'da forma şansı bulamayan Rebic sırasıyla Leipzig, Hellas Verona ve Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rebic 2020 yılına kadar forma giydiği Alman ekibi ile 29 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. 2019-2020 sezonunda Milan'da kiralık olarak forma giyen Ante Rebic 2020'de Milan'a transfer edildi. Son 3 sezondur Milan forması giyen Ante Rebic geçtiğimiz sezon oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı. Ante Rebic'in 2023/2024 sezonunda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor..