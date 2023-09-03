Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BJK maçı canlı izle (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde maçın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Ligin 4. Haftasında Beşiktaş, kendi evinde EMS Yapı Sivasspor’u konuk edecek. Kritik mücadele için geri sayım başladı.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da henüz mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor.

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, son yenilgisini Sivasspor karşısında almıştı. O maçtan sonra oynadığı 15 maçın 12'sini kazanan Beşiktaş, 3 maçta berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon da mağlubiyet yüzü görmedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanarak taraftarlarını sevindirdi. Ayrıca ligde 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bu önemli mücadele, geçen sezon Sivasspor'a deplasmanda yenilen Beşiktaş için bir rövanş niteliği taşıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, maça kısa bir zaman kala detayları araştırıyor.

Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Emrah Başsan, Saiz, Rodrigues, N’Jie