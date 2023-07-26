Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni transferler kadroda! Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Kadrosuna yeni kattığı isimlerle ilk resmi maçına çıkacak. İşte taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Tirana maçının detayları...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Avrupa'da mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, kadrosuna yeni kattığı isimlerle güçlenen Beşiktaş'ın performansını merakla bekliyor. Beşiktaş, bu maçta kendi sahasından galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Rövanş maçı ise deplasmanda yapılacak. Heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş’ın UEFA kadrosu Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç listeye dahil edilmedi. Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadro şöyle: Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut