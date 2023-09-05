Beşiktaş'a gelen futbolcular! Beşiktaş hangi isimleri kadrosuna kattı? 2023-2024 Beşiktaş transferleri.. Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı tüm transferleri sizler için derledik. İşte, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş'ın yaptığı tüm transferler..

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Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde başarı parolasıyla çıktığı yolda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş eleme maçlarını başarıyla geçerek gruplara kalmayı başardı.

Konferans Ligi D Grubu’nda yer alan Beşiktaş'ın rakipleri, Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano oldu.

Siyah beyazlılar hem Süper Lig'de hem Konferans Ligi'nde başarı elde etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer döneminde şuana kadar 8 ismi kadrosuna katan Beşiktaş eksik bölgelerini güçlendirmeye devam ediyor.

Futbolseverler Beşiktaş'ın şimdiye kadar yaptığı transferleri araştırmaya başladı. Siyah beyazlı takımın yaptığı tüm transferleri sizler için derledik.

İşte Beşiktaş'ın transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular..

Emrecan Bulut

Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daniel Amartey

Beşiktaş 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. Daniel Amartey ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Jean Onana

Beşiktaş, orta saha transferi için Jean Onana ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 Euro ödeneceği açıklandı. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Ante Rebic

Beşiktaş Hırvat futbolcu Ante Rebic'i renklerine bağladı. Siyah beyazlılar 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya vardığı Rebic'e 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Euro garanti ücreti, net 280.000 Euro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak en az net 10.000 Euro maç başı ücreti ödeyecek.

Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

Milot Rashica

Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı renklerine bağladı. Beşiktaş bu transfer için Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Euro ödeyecek. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varıldı.

Bakhtiyor Zaynutdinov

Beşiktaş 25 yaşındaki Kazakistanlı oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 senelik sözleşme imzaladı.

Tayfur Bingöl

Beşiktaş geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisi ile transfer edildiğini açıkladı.