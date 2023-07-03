Beşiktaş'a transfer olacak mı? Daniel Amartey kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ganalı stoper Daniel Amartey hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Daniel Amartey kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper transferi için Daniel Amartey ile ilgileniyor.

Ganalı futbolcunun siyah beyazlı takıma imza atmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre Beşiktaş, Daniel Amartey ile anlaşma sağladı.

Transfer iddialarının ardından Daniel Amartey hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Daniel Amartey kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Daniel Amartey kimdir?

Daniel Amartey 21 Aralık 1994 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Amartey altyapı kariyerine International Allies takımında başladı.

Gana'nın ikinci lig takımı olan International Allies'de futbola başlayan Daniel Amartey 16 yaşındayken Afrika'ya futbolcu keşfetmek için gelen Magnus Pehrsson tarafından keşfedildi.

Amartey 18 yaşına girdiğinde, Pehrsson'ın teknik direktörlük yaptığı İsveç'in Djurgardens IF takımına transfer oldu.

2013/2014 sezonunda Djurgardens forması giyen Amartey, temmuz 2014'te 2,5 milyon Euro karşılığında Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'ta 44 maça çıkan Amartey 3 gol kaydetti.

22 Ocak 2016 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Amartey takımındaki ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

2016 yılından bu yana Leicester City forması giyen Daniel Amartey çıktığı 106 maçta 2 gol kaydetti.

Daniel Amartey'in yeni sezonda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.