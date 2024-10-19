Beşiktaş’ın genç yıldızı Gizli Bahçe’ye konuk oluyor! İzleyici şaşkına dönecek...

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Geçtiğimiz hafta NOW TV yayın hayatına başlayan Gizli Bahçe ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı.

Başrollerinde Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Ezgi Eyüpoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi Salı akşamları Bahar’a takip olmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerden geçer not almayı başaran dizi gelecek hafta 2. bölümü ile ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ’IN GENÇ YILDIZI GELİYOR!

Yeşil sahaların genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu kez oyunculuğun tozunu attırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ta forma giyen genç yetenek NOW TV ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe dizisine konuk oluyor.

Dizide Nazlı karakterine hayat veren Ebru Şahin’in oğlu Memo’nun Beşiktaş aşkına geçtiğimiz bölümde değinilmişti. Dizide Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım ise Semih Kılıçsoy’u tanıdığını belirterek Memo’yu genç yıldızla tanıştırabileceğini dile getirmişti.

Dizide yaşanan bu olayın ardından yeni bölüm fragmanında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na gidildiği yer almıştı. İddia edilenlere göre yayınlanacak bölümde genç yıldız Kılıçsoy dizinin minik yıldızı Memo ile tanışarak ekranlarda gözükecek.